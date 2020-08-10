بدون أدوية.. تغلب على التوتر قبل تنسيق الجامعات

أدت الأزمة الصحية الحالية إلى زيادة مستويات التوتر، كما يعاني طلاب الثانوية العامة حاليا من التوتر أثناء التقديم للتنسيق.





ولم يؤد هذا التوتر إلى نمط نوم غير منتظم ، بل أدى أيضًا إلى عادات غذائية سيئة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة البدنية والعقلية.





يقول ريشي ساخوجا، الرئيس التنفيذي لشركة FruitBox & Co. "الطعام الذي نتناوله هو العامل الرئيسي الذي يساهم في تطوير نظام مناعي قوي وشامل".





وأجبرت هذه الأوقات الصعبة الناس على إدراك أهمية تناول الطعام بشكل صحيح، و لا شيء يضاهي الوجبة الصحية المطبوخة في المنزل الخالية من أي مواد حافظة وأملاح إضافية، وتؤكد من استخدام الزيت والمكونات الطازجة لتحقيق أقصى استفادة من طعامك المطبوخ في المنزل.





لا تنسى جرعتك من الخضار والفواكه





ليس من المستغرب أن يساهم النظام الغذائي الصحي في صحة الجسم والعقل والتخلص من التوتر يتبنى الناس في جميع أنحاء العالم نظامًا غذائيًا غنيًا بالمغذيات يتكون من الفواكه الطازجة والخضروات الخضراء وما إلى ذلك.





لقد شهد الوباء انخفاضًا حادًا في الطلب على الأطعمة غير المرغوب فيها والمعلبة والمعالجة لأنها تضر برفاهية الفرد.





ومن الأهمية بمكان تناول الأطعمة المدعمة جيدًا بجميع العناصر الغذائية الأساسية لمكافحة الأمراض مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E والتي تساعد الجسم ليس فقط على مكافحة العدوى ولكن أيضًا تقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى.





لا شيء يتفوق على نظام غذائي متوازن