محلل سياسي يكشف نتائج جديدة عن انفجار مرفأ بيروت

قال توفيق شومان ، المحلل السياسى ، إن التظاهرات التى اندلعت كانت تحمل شعارات مطلبية عامة ، منوها الى ان هذه التظاهرات فى واقعها تظاهرات أمل ، وبالتالى هى حل الأزمات السياسية اللبنانية.









وأضاف توفيق شومان ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الخسائر فى العاصمة اللبنانية بيروت تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولار .









وأشار المحلل السياسى ، إلى أن هناك 200 الف مشرد بلا مأوى بسبب تدمير منازلهم كليا وهذا على المستوى العام ، منوها الى ان هدف المحتجين الدعوة الى انتخابات نيابية .







