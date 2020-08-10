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محلل سياسي يكشف نتائج جديدة عن انفجار مرفأ بيروت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:33 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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ريهام فيكتور
قال توفيق شومان ، المحلل السياسى ، إن التظاهرات التى اندلعت كانت تحمل شعارات مطلبية عامة ، منوها الى ان هذه التظاهرات فى واقعها تظاهرات أمل ، وبالتالى هى حل الأزمات السياسية اللبنانية.


وأضاف توفيق شومان ،  عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الخسائر فى العاصمة اللبنانية بيروت تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولار .


وأشار  المحلل السياسى ، إلى أن  هناك 200 الف مشرد بلا مأوى بسبب تدمير منازلهم كليا وهذا على المستوى العام ، منوها الى ان هدف المحتجين الدعوة الى انتخابات نيابية .


وأكد المحلل السياسى ، أن الحكومة اللبنانية أصبحت هيكلا ، دون الإعلان عن استقالتها أو مغادرتها العمل .
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