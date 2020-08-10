صحفية لبنانية: السلطة القائمة معادية للشعب..ومصر صوتنا في المجتمع الدولي

طالبت الكاتبة الصحفية اللبنانية أسماء وهبة، باستقالة رئيس الجمهورية اللبنانية ومجلس النواب وتشكيل حكومة محايدة لوضع قانون انتخابي جديد.





وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب" في برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن السلطة القائمة سواء المتمثلة في الرئاسة أو مجلس النواب أو الحكومة، هي سلطة معادية للشعب.





وذكرت أن مجلس النواب فاقد للشرعية والمشروعية، لذلك استقالته ليست تهربًا من المسئولية، ويجب أن تضغط المعارضة الشعبية بإقناع تيار المستقبل وتكتل القوات اللبنانية وباقي المستقلين للاستقالة، حتى يسقط البرلمان ويفقد مشروعيته.





وتابعت:" لبنان تحت العباءة العربية، وهناك جهود كبيرة من مصر والسعودية.. ولن نقبل بتحقيق محلي في انفجار بيروت، لأن ما خفي كان أعظم".





وواصلت:" مصر رافعه أساسية للبنان وكل العالم العربي وستكون الأساس وصوتنا في المجتمع الدولي وبين إخواننا العرب حتى الخروج من حالة العزلة"



