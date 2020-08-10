بأسلوب المغافلة.. حبس عاطل سرق سيارة أحد المواطنين بالنزهة

قررت نيابة النزهة حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بسرقة سيارة بأسلوب المغافلة كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.





البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر"، بالكشف الفنى عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.









وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المغافلة" حال قيام مالكها بتركها وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها لشراء بعض المستلزمات، وأضاف بقيامه بسرقة هاتف المحمول المضبوط بحوزته من داخل إحدى السيارات بذات الأسلوب.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبسة 4 ايام.



