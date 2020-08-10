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أخبار العالم

بسبب استفزاز تركيا الجديد.. اجتماع طارئ لرئيس الوزراء اليوناني مع مجلس الأمن القومي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:08 ص
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
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شيماء مصطفى
يعقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي، وفقًا لما أفادت به صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

يأتي ذلك بعد إعلان تركيا  استئناف التنقيب شرقي البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان.

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وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء سيرأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي والدفاع، لبحث التطورات الأخيرة والتصعيد التركي.

وكانت البحرية التركية أصدرت اليوم الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "عروج ريس" ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن المرجح أن تجدد تلك الخطوة التوتر بين اليونان وتركيا.

وكان الرئيس التركي طيب أردوغان قال الجمعة الماضي إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.
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