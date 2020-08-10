بلطجة جديدة| تركيا ترسل سفينة للتنقيب في شرق المتوسط

أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا، أعلنت فيه أن السفينة التركية عروج ريس ستجري عمليات في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق استئناف أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، وإرسال سفينة تنقيب جديدة إلى المنطقة، زاعمًا أن "اليونان لم تف بوعودها".





يأتي ذلك بعد أن قال إن تركيا كانت قد أوقفت أعمال التنقيب في البحر المتوسط لمدة 3 - 4 أسابيع بطلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





وحذر ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أمس الأحد، من أن الاتحاد قلق للغاية من التحركات البحرية التركية الأخيرة شرق المتوسط.





وقال بوريل في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد: "حدث التحركات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط مقلقة للغاية، وأنها لن تساهم في إيجاد أي حلول.





وتابع قائلا: "على العكس من ذلك، فإنها ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة.. يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب وتعبئة القوات البحرية"، مشددا على ضرورة حل النزاعات وفقا للقانون الدولي.



