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فن

أول يوم مدرسة للإخوات.. شاهد أبناء اللاعب محمد زيدان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر محمد زيدان، لاعب منتخب مصر المعتزل، صورة لابنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهر أبناء محمد زيدان بملابس المدرسة وعلق قائلا: "أول أيام المدرسة للإخوات". 

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

واصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

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