حريصون على المنظومة الرياضية.. حرس الحدود: ليس لدينا مانع من تأجيل مباراة المصرى

أصدرت إدارة نادى حرس الحدود بيانا رسميا بشأن مباراة فريقها مع المصرى المزمع إقامتها اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز .
وأعربت إدارة حرس الحدود عن تعاطفها الكامل مع النادى المصرى بعد إصابة عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإداري بالفريق البورسعيدى بفيروس كورونا.
وأضاف البيان أن إدارة حرس الحدود ليس لديها مانع من تأجيل مباراة اليوم حرصا منها على سلامة جميع أفراد المنظومة الرياضية على أن تحدد لجنة المسابقات موعد لاحق للمباراة.
وأعرب البيان عن أمنياتة بالشفاء العاجل لجميع المصابين .