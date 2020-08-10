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أخبار العالم

سفير مصر ببيروت: الجسر الجوي الإغاثي يحمل 200 طن من المساعدات للبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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أعلن سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، أن الجسر الجوي الإغاثي المصري سيتضاعف 3 مرات عما كان مقررا لدى إطلاقه فور وقوع كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أن القيادة السياسية المصرية قررت زيادة حجم المساعدات عن طريق الجسر على نحو بلغت معه حتى الآن ما يربو على الـ200 طن.

وقال السفير علوي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المساعدات المصرية إلى لبنان من خلال الجسر الجوي الإغاثي، في زيادة مستمرة وكبيرة، وتشمل مختلف جوانب المعدات والمستلزمات الطبية والعلاجية والدواء وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين في مجالات مختلفة بالإضافة إلى الأغذية لاسيما الدقيق، وأنه ستكون هناك طائرة مساعدات تصل إلى بيروت كل 48 ساعة.

وأشار إلى أن الجانب المتعلق بمواد البناء وإعادة الإعمار التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني الشقيق، تعويضا عن الضرر البالغ الذي لحق بالعاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضي، ستأتي عن طريق البحر من خلال سفينة عملاقة.

وشدد على أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق، حتى يمكن له تجاوز تداعيات المحنة القاسية التي يمر بها حاليا جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت.

وكانت طائرة الشحن العملاقة الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي وجه بإقامته الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وعلى متنها 14 طنا من الأدوية الضرورية لصالح وزارة الصحة اللبنانية إلى جانب الدقيق اللازم لتعويض فقد لبنان مخزونه الاستراتيجي جراء انهيار وتلف صوامع التخزين المركزية داخل الميناء البحري.

وكان في استقبال طائرة المساعدات الإغاثية سفير مصر، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، ورئيس وأعضاء مكتب الاتصال العسكري في السفارة المصرية، وعن الجانب اللبناني مستشار وزير الصحة اللبناني الدكتور حسين محيدلي.
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