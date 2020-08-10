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سيارات

أسباب عدم استجابة دواسة البنزين عند الضغط عليها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:01 م
أسباب عدم استجابة
أسباب عدم استجابة دواسة البنزين عند الضغط عليها
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اشرف عطية
تتعرض السيارة للكثير من الأعطال بمرور الوقت ومن أكثر هذه الأعطال شيوعا هو عدم استجابة دواسة البنزين عند الضغط عليها، وهذا العطل يعرض السائق لخطر حوادث السير العنيفة لا قدر الله بسبب توقف السيارة علي الطريق بشكل مفاجئ وفي هذا السياق نعرض عليكم أسباب حدوث هذه المشكلة.


نفاذ الوقود من التانك يؤدي إلى توقف إمداد المحرك بالبنزين الذي يقوم بدوره بتشغيل المحرك والسير بشكل طبيعي، ويجعل السيارة تتوقف بشكل مفاجئ علي الطريق, 


ويوجد سبب آخر لحدوث هذه المشكلة وهو تعرض طرمبة البنزين للانسداد أو التلف، وانسدادها يفقدها القيام بوظيفتها في ضخ الوقود للمحرك بانتظام، هذا السبب يجعل دواسة الوقود لا تستجيب وتتوقف بشكل كامل.


فلتر البنزين وعدم تغييره بشكل منتظم وانسداده يجعل البنزين لا يصل للمحرك بصورة طبيعية مما يجعل المحرك يتوقف عن العمل و ضعف أو تلف البوجيهات يجعلها تفقد وظيفتها في إشعال خليط البنزين والهواء في المحرك، و يجعل المحرك غير قادر علي العمل بشكل طبيعي.


فلتر الهواء وعدم الاعتمام بتغييرة بشكل دوري و تنظيفة لفترة طويلة يؤدي إلى انسداده وتلفه،و هو ما يمنع الهواء من الدخول للمحرك و بذلك لا تتم عملية الاحتراق بشكل طبيعي.

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