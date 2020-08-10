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فن

خليك فنان.. شاهد نادر حمدي يوجه رسالة إلى جمهوره

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:47 م
نادر حمدي
نادر حمدي
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ندى فكري
نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نادر من حمام السباحة وعلق على الصورة قائلًا: "الاختيار فن...خليك فنان". 

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- الصوره تحفه
- و الفن دايما احلي اختيار
- وحشتنااااا

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وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" و تعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى" فى 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي".
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