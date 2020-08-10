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اقتصاد

وسط تباين أداء مؤشراتها.. البورصة تربح 2.1 مليار جنيه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:51 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع  وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 2.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 604.511 مليار جنيه. 

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1914 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 12875 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4173 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2475 نقطة.

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