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فن

مراد مكرم يفتح النار على منتقدي صور الفنانين على السوشيال ميديا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:46 م
مراد مكرم
مراد مكرم
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ندى فكري
نشر مراد مكرم منشور جديد له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".


وعلق مراد مكرم علي منتقدي الفنانين و صورهم قائلا: " اي حد هيحط صورة اي فنان في اي وضع و يتريق او يشتم انا هشيله من عندي بكل هدوء...فيه ناس عادي انهم يتصوروا بمايوهات ،مع اصحابهم مع عائلتهم مع اجوزاتهم...انتوا مالكوا...مش عاجبكم الصورة بتشيروها ليه وبتشتموا وتدخلوا في الاعراض ليه؟؟؟ ".


و تابع قائلا: " زي ما فيه ناس بتنزل البحر بهدومها ،وفيه الي بينزل بما يسمي المايوه الشرعي ،وفيه الي بينزل بالمايوه....انتو مالكوا.....مافيش حد احسن من حد....خليكوا في نفسكوا ،مش عاجبك ما تبصش و ما تقلدش....انما تنصب نفسك قاضي و ده يصح وده ما يصحش مش من حقك...انت مش حامي حمي الاخلاق...ولا انت واخد رخصه مباشرة او توكيل من ربنا علشان تتكلم بالنيابه عنه....الي انت شايفه غلط،ما تطبقوش علي اهل بيتك بس خلاص"


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و يذكر ان اعلن مراد مكرم عن عوده برنامج الاكيل الذي سيعرض يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة الخامسة والنصف، على شاشة cbc
 sofra.


تتلخص فكرة البرنامج "الأكيل" في استضافة مراد مكرم لأصحاب المطاعم والأكلات المشهورة، وتذوق أكلاتهم المميزة ومعرفة أسرار الطبخة، من خلال لقاءات معهم ومع الطهاة داخل مطبخ المطعم.

اي حد هيحط صورة اي فنان في اي وضع و يتريق او يشتم انا هشيله من عندي بكل هدوء...فيه ناس عادي انهم يتصوروا بمايوهات ،مع...

Posted by Mourad Makram Mourad on Monday, August 10, 2020
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