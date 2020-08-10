فريق ترامب: مناظرات بايدن "نقطة انعكاس" على طريق الحملة الرئاسية

يعلق معسكر الرئيس الامريكي دونالد ترامب أهمية كبيرة على المناظرات الرئاسية ضد جو بايدن ، وفقًا لتقارير أكسيوس، على الرغم من انتقادات ترامب الخفيفة للقدرات المعرفية لمنافسه.





وقال مصدر مطلع على الاستعدادات من كلا الجانبين لـ Axios: لا أعتقد أن ترامب يرى المناظرات على أنها نقاط الانعطاف الأخيرة، ولكن من المحتمل أن تكون الأكثر أهمية، مضيفا "أعتقد أنه يعتقد دائمًا أنه يمكنه إنشاء نقطة انعطاف".





وتابع المصدر أن الرئيس "تحدث عن مدى أهمية ذلك". قائلا "علينا الفوز، لن تمنحني الصحافة الفضل في ذلك أبدًا، لكن الناس سيفعلون ذلك".









وبحسب ما ورد، فإن الفريق المكلف بإعداد ترامب للمناظرات يضم المستشار السياسي جيسون ميلر، الذي كان جزءًا من حملته لعام 2016 والفريق الانتقالي.





في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نُشرت الأسبوع الماضي، بدا أن ميللر يمنح بايدن الفضل أكثر من ترامب من حيث مهاراته في المناظرة.

حيث قال "جو بايدن هو في الواقع مناظر جيد للغاية، لم يكن لديه الكثير من الزلات كما يفعل في مقابلاته اليومية .





واضاف "أود أن أجادل في أن جو بايدن سيكون حتى المفضل في المناقشات لأنه كان يفعلها لمدة 47 عاما."





ويتناقض هذا الموقف مع انتقادات العديد من المحافظين للذكاء العقلي لجو بايدن، الذين توقعوا مرارًا وتكرارًا أن يرتكب جو بايدن خطأً لفظيًا من شأنه أن يصب في مصلحة ترامب.





كما دعا العديد من الاستراتيجيين الديمقراطيين بايدن إلى تخطي المناقشات مباشرة حتى لا يمنح ميزة لترامب.





ولجنة المناظرات الرئاسية - هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم مناقشات الانتخابات الرئاسية العامة - لديها ثلاث مطابقات مقررة في هذه الدورة الانتخابية.





ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى في 29 سبتمبر ، أي بعد بدء التصويت المبكر في بعض الولايات.





وطلب دونالد ترامب أن تضيف اللجنة مناقشة رابعة قبل ذلك حتى يحصل الناخبون في تلك الولايات على فرصة لرؤية المرشحين أثناء العمل قبل بدء التصويت.



