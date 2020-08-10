تفاصيل أحدث نظم تكنولوجية للتحول الرقمي من خلال حلول تعليمية إلكترونية متكاملة

نظمت مجموعة نهضة مصر للنشر مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أحدث الحلول التعليمية الإلكترونية التي تقدمها سلسلة الأضواء التعليمية لأول مرة في مصر.





جاء ذلك في إطار حرص المجموعة على تطوير الوسائل التعليمية ومن ضمنها سلسلة الأضواء لتقديم تجربة متطورة تواكب العصر الحالي، وتدعم عملية التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، حيث شملت تلك التطورات عدة تحديثات بتطبيقها الإلكتروني، وتقديم الكود الذكي للربط بين الكتاب المطبوع وتطبيق الأضواء على تابلت وهواتف الأندرويد.





حضر المؤتمر الإلكتروني لفيف من السادة الاعلامين مع ممثلي مجموعة نهضة مصر للنشر، ويأتي على رأسهم داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر وإبراهيم إبراهيم، رئيس القطاع التجاري .





وفي هذا الإطار، استعرضت المجموعة خلال المؤتمر تفاصيل تلك التحديثات المتكاملة، واهميتها، وتأثيرها على كل من الطالب، وولي الامر، والمعلم. فإن تلك التطورات تأتي انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية التعليم الإلكتروني، والمحتوى التفاعلي الذي يساعد الطالب على استيعاب المادة التعليمية اخذًا في الاعتبار اختلاف قدرات كل طالب، كما انها تعزز مهارات التعلم الذاتي، والبحث، وتحفز استخدام الأدوات الدراسية المختلفة. كما سلطت المجموعة الضوء على الهوية والشعار الجديد لسلسلة الأضواء مع شرح مفصل لآليات هذا التطوير.





اعربت داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر خلال المؤتمر الصحفي قائلة: " سعداء باجتماعنا اليوم لأول مرة إلكترونيًا وهو ما يعكس رؤيتنا وفكر المؤسسة ككل، حيث اننا نرى أهمية وضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات والتي يأتي على رأسها قطاع التعليم. فإن التوجه العالمي والمحلي بأسره يتجه نحو استخدام الأساليب التكنولوجية في التعليم، فاليوم نشهد تطورًا غير مسبوق في منظومة التعليم المصري، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكتروني والتفاعلي الذي بات واضحًا خاصة مع جائحة الكورونا. وعليه، كان علينا البدء في مرحلة جديدة يقدم الأضواء من خلالها حلولا تعليمية للمرة الأولى في مصر، ومن ثم كان من الضروري تغيير شكل وهوية الأضواء لتتماشى مع روح الجيل الجديد ومع مفاهيم التعليم الحديثة."





وأضافت: "نحن نقدم سلسلة الأضواء لطلابنا منذ أكثر من 52 عاما، وقد نجحنا في دعم العملية التعليمية في مصر على مدار تلك السنوات من خلال الريادة والتطور المستمر لمواكبة التغييرات التي تحدث في مجال التعليم.”

وتعمل سلسلة الأضواء باستمرار على تطوير المحتوى التعليمي وفقا لأهداف تعليمية محددة، ومن هنا قامت الأضواء بتحديث المحتوى وفقا لنظام التعليم الجديد 2.0والذى يهدف بالأساس إلى تطوير المهارات الحياتية المختلفة للطلاب. كما تم إضافة عدد من الخصائص الجديدة إلى الكتب منها "التقويم المستمر" لمتابعة أداء الطالب، وإضافة قسم جديد خاص بالمشروعات البحثية. كما قامت الأضواء بتحديث شكل الكتب من حيث التصميم الخارجي والداخلي.





وبالنسبة للتحديثات التكنولوجية لسلسة الاضواء فهى تشمل؛ تقنية الكود الذكي الذي يطبق لأول مرة في مصر، حيث يعمل على ربط كتاب الأضواء بالتطبيق من خلال كود موجود بداخل الكتاب ليتمتع الطالب بخصائص جديدة مفعلة لصاحب الكتاب. ويعتمد تطبيق الأضواء بالأساس على مفهوم التعلم التكيفي عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. تقوم هذه التقنية بتوفير عدد من الوظائف والخصائص بداخل التطبيق مثل خاصية "خطة المذاكرة الذكية" التي تساعد الطالب على تنظيم دراسته لتحقيق نتائج أفضل مع بذل مجهود أقل، كما توفر له تقارير عن معدل تحصيله ليضمن تماشى اداؤه مع جدول المنهج الوزاري. فضلًا عن ذلك، يقدم التطبيق ما يزيد عن 11 ألف فيديو تعليمي يساعد الطالب في فهم المادة التعليمية. هذا إلى جانب خاصية بنك الأسئلة والذي يضم ما يقرب من نصف مليون سؤال، والعديد من الامتحانات وأساليب التقييم التفاعلية تحدد بسهولة نقاط الضعف عند كل طالب للعمل على تقويتها. بالإضافة إلى عدد من البرامج الذكية التي تحلل مستوى الطالب، وترشح له ما يحتاجه من شرح، ومراجعات، وامتحانات تتناسب مع مستواه.





كما يعتمد التطبيق بشكل كبير على تكنولوجيا، ومفهوم التعليم عن طريق استخدام فكرة التحفيز والألعاب Gamification، والذي يعتمد في الأساس على تحويل العملية التعليمية من قالبها القديم إلى قالب تحفيزي شيق يشجع الطالب على المذاكرة. تقدم الأضواء ذلك من خلال مجموعة من الخصائص منها فكرة التحديات والأهداف Goals and Challenges، وتجميع النقاط واستبدالها بهدايا والمسابقات العلمية بين الطالب واصدقاؤه. فضلًا عن ذلك، يقدم التطبيق مزيج من المتعة، والاثارة، والتشويق من خلال اضفاء عدد من الخصائص التي تمكن الطالب التواصل مع اصدقاؤه مثل: خاصية الخط الزمنى للأحداث مثل الفيسبوك Social Timeline بهدف تقديم تجربة تعليمية فريدة.





يأتي هذا التطبيق بتحديثاته الجديدة ليشكل طفرة تعليمية مختلفة تواكب التكنولوجيات المستخدمة عالميًا، ويعد من أهم خصائصه خدمة ولى الأمر والمعلم ، حيث يوفر مجموعة من التقارير بناءً على تحليل معلومات الطالب، وتجربته مع استخدام التطبيق، ليتمكنوا من متابعة مستوى أداء اطفالهم في جميع المواد، والتدخل لرفع مستواهم.

يذكر ان مجموعة نهضة مصر للنشر بدأت في التوجه نحو التحول الى التعليم الرقمي منذ عام 1998، وذلك عند انشائها لشركة نهضة مصر للمحتوى الإلكتروني المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، والتي تقوم بتطوير أحدث الحلول التعليمية الالكترونية لسلسلة الأضواء. كما تضم نهضة مصر فريق عمل ضخم من مطوري محتوى الأضواء التعليمي





سواء المحتوى المطبوع أو المحتوى الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك نهضة مصر شركة متخصصة لتطوير الرسوم المتحركة والافلام والفيديوهات التعليمية المستخدمة في تطبيق الأضواء.

تجدر الإشارة إلى ان سلسلة الأضواء التعليمية تسعى دومًا إلى استطلاع كل ما هو جديد في مجالات التعليم وتعمل على تطبيقه وتفعليه في جميع وسائلها التعليمية، وذلك إيمانًا بأهمية دعم الطلاب وتحفيزهم لاستخدام الوسائل التكنولوجية بشكل يفيدهم في حياتهم الدراسية.