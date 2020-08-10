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فن

لطيفة وأحمد جمال وهبة عبد الغني ينعون مصطفى حفناوي بكلمات مؤثرة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:59 م
مصطفى حفناوى
مصطفى حفناوى
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أحمد إبراهيم
نعى عدد من نجوم الفن، اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوى ولعل أبرز من النجوم، المنتج والمخرج نصر محروس، الذى علق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أنعي ببالغ الحزن والأسي اليوتيوبر الشاب #مصطفى_حفناوي .. ربنا يرحمه ويصبر أسرته وأصدقائه على فراقه". 

بينما قال المغني أحمد جمال عبر "تويتر"، "إنا لله و إنا إليه راجعون .. مصطفى حفناوي في ذمة الله Broken heart .. خبر يوجع القلب لكن حكمتك و قضاءك لا راد ليهم يارب .. يارب هو بين ايديك مالوش غير رحمتك و عفوك و غفرانك ، ثبته عند السؤال و اكتبه من أهل الجنة و صبر والدته و أهله و أحبابه على فراقه". 

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أما الفنانة هبة عبد الغنى، فنعت مصطفى حفناوى عبر إنستجرام، وكتبت "رحل الشاب مصطفي حفناوي امر الله و قضاءه لا نملك الا الدعاء له بالرحمه و لاهله بالصبر علي قضاء الله و الثابت .. لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم". 

كما نعت الفنانة لطيفة، مصطفى حفناوى عبر تويتر "الله يرحمك يا مصطفى الحفناوى ويصبر والدتك واهلك واصحابك". 

ونشر مصطفى حجاج تعليقا ناعيا فيه اليوتيوبر الراحل عبر تويتر، "إن لله وإنا إليه راجعون . ربنا يرحمك و يغفرلك ويصبر أهلك وحبايبك".  

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