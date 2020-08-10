مقتل شاب منفجرًا بلغم أرضي في سوريا

انفجر لغم أرضي قرب قرية خطاب الخاضعة لنفوذ الحكومة السورية شمال محافظة حماة.





وأدى الانفجار إلى مقتل شاب أثناء رعيه الأغنام شمال تل الناصرية في منطقة زور المحروقة، وفق ماذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق، أمس، إصابة ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، في قرية “بريديج” في ريف حماة الشمالي.





ووثق المرصد السوري، في 8 أغسطس، مقتل طفل وإصابة شقيقه في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في محيط قرية الزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة.









ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر ينايرمن العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 318 شخصا، بينهم 65 مواطنة و97 طفلا.







