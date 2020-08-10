شاهد .. بكاء مذيعة قناة الزمالك على الهواء حزنا على وفاة مصطفى حفناوى

لم تتمالك فرح على مقدمة برنامج " اخبارنا " عبر شاشة قناة الزمالك نفسها على الهواء مباشرة وهى تتحدث عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى وانهمرت فى البكاء .

وقالت فرح على فى مقدمة برنامج أخبارنا على شاشة الزمالك أن مصطفى حفناوى من الشباب الناجح فى مجاله وموته كان صدمة كبيرة لأنه من أصدقائها المقربين بجانب صداقته للعديد من المشاهير فى مجالى الفن والرياضة .

أصدقاء مصطفى حفناوى تحدثوا مع الأطباء وقالوا إن الأعراض التي يعانيها مصطفى حفناوي هي أعراض جلطة لكن الأطباء أكدوا أنها مجرد التهابات في القولون، وبعدها بدأت تتدهور حالة مصطفى حفناوي ودخل في غيبوبة.

بدأت تفاصيل وفاة مصطفى حفناوى يوم الخميس الماضي حين شعر بألم في معدته وكتفه الأيمن ، وتوجه للمستشفى وتم تشخيصه بأنه مصاب بالتهاب في القولون وتم حجزه لإجراء فحوصات وإشعات طبية.

وقام أصدقاء مصطفى حفناوي بتصوير مقطع فيديو وعرضوه على طبيب آخر خارج المستشفى، وأكد الطبيب أن مصطفى حفناوي يعاني من أعراض جلطة ولا بد أن يخضع لأشعة رنين على المخ.





وحسب رواية أصدقاء مصطفى، فإن المستشفى تأخر في إجراء تلك الأشعة التي تم عملها بعد ساعات طويلة من مرض مصطفى حفناوي بـ 6 ساعات، وبعد إجراء الأشعة تبين أنه مصاب بالفعل بـ جلطة في المخ وضمور تام في النصف الأيمن للمخ.



