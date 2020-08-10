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مرأة

عشبة غير متوقعة تحمي العين من الأمراض

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:37 م
عشبة غير متوقعة تحمى
عشبة غير متوقعة تحمى النظر من الأمراض
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اسماء محمد
نجلس ساعات طويلة أمام أجهزة التليفون المحمولة والكمبيوتر والتليفزيون وغيرها الكثير من الأجهزة التقنية التى تصدر أشعة قادرة على إضعاف النظر والإضرار بصحة العين.

ولا يستطيع الجميع الامتناع عن استخدام هذه الأجهزة بسبب تغيرات الحياة، حيث تتم من خلالها العديد من العمليات التعليمية والمعرفية والتثقيفية فكل شئ تريد معرفته فى أى مجال تحتاج لاستخدام هذه التقنيات، فضلا عن الوظائف والأعمال التى تتطلب الجلوس أمامها ساعات طويلة.

ذكر موقع " food.ndtv" أن هناك عشبة تحدث الكثير من الفوائد للجسم لكننا لانعلم انها تحسن قوة البصر وهى الشمر .

تساعد فى تقوية النظر وحماية العين من امراض عديدة خاصة انها تحتوى على فيتامين أ المعروف بأهميته للعين،و في الهند القديمة ، تم استخدام مستخلصات هذه البذور لتحسين أعراض الجلوكوما.

يذكر ان مشروب الشمر الدافئ الخالى من السكر يمكن أن يستخدم كغسول للعين خاصة فى حالة الاصابة بضغط العين المرتفع والاتهابات ، كما ان تناوله كمشروب او اضافته للطعام تمد العين والجس.م بفوائد عديدة
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