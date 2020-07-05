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مرأة

فى لمح البصر.. حيل سريعة تخلصك من التهابات العين

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:03 م
التهاب العين
التهاب العين
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لمياء الياسين
تحدث التهابات العين عندما تغزو البكتيريا والفطريات والفيروسات العين أو المنطقة المحيطة بها وتتسبب في الكثير من الأعراض غير السارة مثل الحكة وتورم العينين وإفرازات العين والعين الحمراء إليك حيل سريعه تساعدك على التخلص من التهابات العين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

تدريبات للعين

مرن عينيك  بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس اتجاه عقارب الساعة. حركها لأعلى ولأسفل ، لليسار واليمين لمدة 10-15 دقيقة. هذا يزيد من تدفق الدم ويساعد على مكافحة العدوى.

أكياس الشاي

يمكن أن تكون أكياس الشاي ضغطًا جيدًا للعيون المصابة ، مما يقلل من التهيج والالتهابات العين . بعد أن تصنع لنفسك كوبًا من الشاي ، ضع أكياس الشاي المستعملة على عينيك لمدة 10-15 دقيقة. فقط تأكد من أنها ليست ساخنة للغاية.
  اغسل عينيك بشامبو الأطفال 

. سوف يغسل الأوساخ والعدوى المصابة بشكل أكثر فاعلية من الماء العادي ، ولا يزعج عينيك.

خلطه بالماء المغلي الدافئ

 استخدم الملح لغسل عينيك بخلطه بالماء المغلي الدافئ. استخدمه عدة مرات في اليوم لتخفيف الانزعاج ، وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني في عينيك ، وإزالة البكتيريا.
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