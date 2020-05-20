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مرأة

حيل سريعة لتحمي نفسك من حكة وجفاف العين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:02 م
جفاف العين
جفاف العين
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لمياء الياسين
هل أنت ممن يجلسون لساعات أمام شاشات الكمبيوتر ؟ إذن فأنت أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين والحكة أو صداع أو احمرار في العين أو مشاكل أخرى في العين، إليك بعض الطرق لتجنب إجهاد العين يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
1. فترات راحة :

يجب أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة حوالي 4-5 دقائق أثناء العمل تساعد على إرخاء عينيك والتركيز بشكل أكبر.

2.الإضاءة السليمة : 

ضرورية لتقليل إجهاد العين. إذ لذلك ، من الضروري العمل في بيئة إضاءة متوازنة.

3. ضبط جهاز الكمبيوتر :

ضعي الجهاز على مستوى العين أو أقل بقليل واستخدام شاشة مضادة للوهج واستخدام خطوط كبيرة لتسهل القرأءة وتقلل إجهاد العين. 

4. قطرات العين :
تساعد فى ترطيب العين وتجنب أعراض جفاف العين والرؤية بشكل مريح.

5. تمرينات العين : 

يمكنك النظر بعيدًا عن شاشتك بعد كل 20 دقيقة، ويفضل استخدام نظارات الكمبيوتر، فهي تساعد في منع إجهاد العين. 
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