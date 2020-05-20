حيل سريعة لتحمي نفسك من حكة وجفاف العين



هل أنت ممن يجلسون لساعات أمام شاشات الكمبيوتر ؟ إذن فأنت أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين والحكة أو صداع أو احمرار في العين أو مشاكل أخرى في العين، إليك بعض الطرق لتجنب إجهاد العين يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:

1. فترات راحة :





يجب أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة حوالي 4-5 دقائق أثناء العمل تساعد على إرخاء عينيك والتركيز بشكل أكبر.







2.الإضاءة السليمة :







ضرورية لتقليل إجهاد العين. إذ لذلك ، من الضروري العمل في بيئة إضاءة متوازنة.





3. ضبط جهاز الكمبيوتر :







ضعي الجهاز على مستوى العين أو أقل بقليل واستخدام شاشة مضادة للوهج واستخدام خطوط كبيرة لتسهل القرأءة وتقلل إجهاد العين.



4. قطرات العين :



تساعد فى ترطيب العين وتجنب أعراض جفاف العين والرؤية بشكل مريح.







5. تمرينات العين :



يمكنك النظر بعيدًا عن شاشتك بعد كل 20 دقيقة، ويفضل استخدام نظارات الكمبيوتر، فهي تساعد في منع إجهاد العين.

