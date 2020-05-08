جفاف العين.. الأعراض و4 طرق للعلاج

جفاف العين حالة شائعة جدًا، تحدث عندما لا يكون هناك كمية كافية من الدموع من الغدة الدمعية، التي تقع بين مقلة العين والجفن تنتج هذه الغدد السائل اللازم لتليين العينين، و يمكن أن تؤدي بعض الإعدادات إلى جفاف العين ، مثل رحلة طائرة أو مساحة مكيفة أو ركوب دراجة أو المشي أو الجري ويمكن أن يسبب التحديق في شاشة رقمية لفترة طويلة جفاف العين أيضًا.





كشف موقع power of positivity عن أعراض جفاف العين تشمل ما يلي:





عدم وضوح الرؤية

الإحساس بالجفاف والخدش والألم في إحدى العينين أو كلتيهما

إرهاق العين

الشعور وكأن شيئًا ما في عينيك

حساسية للضوء

مخاط داخل أو حول العينين

احمرار





وفقًا لـ Healthline ، تشمل العوامل الشائعة التي تساهم في جفاف العين الشيخوخة ، والأدوية الموصوفة ، والحالات الطبية ، والبيئة.

تقليديا ، تستخدم قطرات العين لترطيب جفاف العين وتعتبر "آمنة جدا" وفقا ل WebMD. بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤخر قطرات العين ظهور الجلوكوما وحتى تساعد في تصحيح العين الكسولة.





فيما يلي أربع طرق طبيعية للتخلص من جفاف العين:









1. مكملات أوميجا 3









تظهر الأبحاث أن زيادة نظامك الغذائي باستخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تخفيف (وربما منع) جفاف العين، شملت دراسة نُشرت في المجلة الدولية لطب العيون 264 مريضًا يعانون من جفاف العين ، وتم اختيارهم عشوائيًا لتلقي كبسولة واحدة من 500 أوميجا 3 أوميغا 3 مرتين يوميًا أو دواء وهمي.





أفاد 65 بالمائة من المشاركين في مجموعة أوميجا 3 المدهش - مقارنة بـ 33 بالمائة من المرضى في مجموعة الدواء الوهمي - عن "تحسن كبير" في الأعراض بعد ثلاثة أشهر. وخلص الباحثون إلى أن "الأحماض الدهنية أوميجا 3 لها دور محدد في متلازمة العين الجافة".





أوميغا 3 إذا اخترت عدم تناول أوميغا 3 في كبسولات ، يمكنك أيضًا الحصول على تلك الأحماض الدهنية بشكل طبيعي. تشمل المصادر الغذائية الممتازة لأوميجا 3 الأنشوجة وبذور الشيا وبذور الكتان وسمك السلمون والسردين.





2. تعديل البيئة المحيطة بك





يمكن أن تلعب العوامل البيئية دورًا في تطوير جفاف العين، في الواقع العلاقة بين بيئات معينة وجفاف العين قوية جدًا لدرجة أن الخبراء يشيرون في بعض الأحيان إلى الحالة الناتجة باسم مرض جفاف العين البيئي أو EDED. يحدث EDED مباشرة بسبب "الملوثات و / أو الظروف المناخية المعاكسة".





احم عينيك عن طريق ارتداء ملابس العين المناسبة عند ركوب الدراجات ، وركوب الدراجات النارية ، والتزلج ، وأثناء العمل في البيئات المغبرة والقذرة. حاول أيضًا أن تتجنب أي مناطق يدخن فيها الأشخاص ، وابق في الداخل أثناء الرياح العاصفة. يمكن أن يساعدك النظارات الشمسية الجيدة أيضًا ، خاصةً إذا كنت تعاني من حساسية للعين بسبب جفاف العين.





3. أعط عينيك استراحة





يمكنك أن تستنتج منطقيًا أن السبب الرئيسي لجفاف العين هو استمرار العمل في إعدادات محددة. يجب أن تأخذ فترات راحة متكررة من أي مهمة تتطلب فترات طويلة من التركيز البصري ، مثل القراءة والكتابة واستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول وما إلى ذلك.





أغلق عينيك لبضع دقائق أو يومض لنشر الدموع بالتساوي على عينيك. حاول ألا تذهب أبدًا لأكثر من 20 دقيقة تنظر إلى الشاشة. إذا تطلب عملك ذلك ، كل 20 دقيقة ، أغمض عينيك لمدة 20 ثانية كاملة لإراحة عينيك. لإصلاح سريع ، يمكنك أيضًا إبقاء قطرات العين في متناول اليد.





4. بعض الأدوية





قد تسبب بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، جفاف العين. من بين هذه الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مضادات الهيستامين ، وحبوب منع الحمل ، ومزيلات احتقان الأنف. قد تعطل هذه الأدوية الشائعة عمل غدد ميبوميان ، التي تنتج زيتًا يمنع الدموع من التبخر بسرعة كبيرة.





من المعروف أن بعض الأدوية الموصوفة تسبب جفاف العين أيضًا. وتشمل هذه مضادات الاكتئاب ، (حبوب التحكم في الدم) ، والمهدئات ، وأدوية لمرض باركنسون.





ملاحظة :





لا تتوقف أبدًا عن تناول دواء بوصفة طبية بدون موافقة طبيب الرعاية الأولية. فالرقابة الطبية ضرورية للحد من بعض أعراض الانسحاب.)





نصائح للوقاية من جفاف العين :





عادة ما تكون تجربة جفاف العين مشكلة قصيرة المدى وغير خطيرة ويمكن تجنبها. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، تأكد من الانتباه إلى الحالات التي قد تسبب حالة جفاف العين. إليك بعض النصائح لمساعدتك:





استخدم مرطبًا يمكنه إضافة بعض الرطوبة إلى الهواء الداخلي الجاف

عند استخدام مجفف الشعر أو السخان أو المروحة أو أي جهاز آخر يطرد الهواء ، أعد توجيه تدفق الهواء بعيدًا عن وجهك.

ضع جهاز الكمبيوتر الخاص بك تحت مستوى العين قليلًا. ستتسبب شاشة الكمبيوتر التي تم ضبطها فوق مستوى العين في توسيع عينيك بشكل انعكاسي ، مما يسرع من تبخر الدموع ، لا تدخن ، لأنه مرتبط مباشرة بظروف جفاف العين. كما ذكرنا .