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مرأة

لا داعي للقلق.. علاجات سريعة لكسل العين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:39 م
كسل العين
كسل العين
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لمياء الياسين
هل تعاني من كسل العين؟ إليك علاجات سريعة يمكن أن تخلصك من كسل العين، وتساعد على تحسين الرؤية. 

ووفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي يمكن أن تساعد النظارات الصحيحة في تحسين مشاكل الرؤية مثل قصر النظر، وطول البصر والاستجماتيزم، والتي تسبب كسل العين.

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- يجب ارتداء النظارات الطبية في كل وقت.

-العدسات الموصوفة هي أيضًا الخيار الأفضل.

-يمكن اللجوء إلى الجراحة لعلاج كسل العين وأبرزها جراحة الجفن فإذا كنت تعانى من  إسقاط الجفن بسبب كسل العين يتم رفعه للرؤية الصحيحة.

تغطية العين: تتضمن هذه الطريقة وضع قطنة تغطى العين  لأقوى أو السائدة ربما لمدة ساعة أو ساعتين، بهذه الطريقة، تبقى الرؤية متوازنة في كلتا العينين، مما يجعل الدماغ يستخدم العين الضعيفة أيضًا.
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