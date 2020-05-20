احمي نفسك.. تعرفى على أعراض كسل العين وأسباب الإصابة بها

أسباب عديدة للإصابة بكسل العين لدى الأطفال فقد يحدث ضعف الرؤية في عين واحدة عندما يكون هناك انهيار في الخلايا العصبية في تلك المنطقة بالذات. الأعصاب غير قادرة على النضج بشكل صحيح وهو منتشر في 1 من كل 50 طفلًا.
وإليك كل ما تريدين معرفته عن كسل العين وفقا لموقع هيلث
في مثل هذه الحالات ، قد تأخذ كلتا العينين صورًا مختلفة تمامًا وترسلهما إلى الدماغ. لتجنب مضاعفة الصور ، يحجب الدماغ الإشارات من العين الضعيفة ، وبالتالي يعتمد فقط على عين واحدة للرؤية.
سبب الشذوذ في إحدى العينين هو تمزق الأعصاب خلف العين مما يساعد في إرسال الإشارات إلى الدماغ. هناك أسباب متعددة لاختلال الأعصاب. الأسباب الشائعة هي:
العامل الوراثى
تلف عين واحدة بسبب حادث أو صدمة
نقص فيتامين أ
إسقاط الجفن في إحدى العينين
قرحة القرنية
وجود ندبات في العيون
حالات العين مثل قصر النظر ، مد البصر والاستجماتيزم ، والمعروف أيضًا باسم الحول الانكساري
اقرأ أيضا ..
ويعد العرض الأكثر شيوعًا للعين الكسولة هو الحول. وهي حالة لا يتم فيها محاذاة العينين معًا ، مما يعني أن إحدى العينين ستبدو مستقيمة بينما ستبدو الأخرى إما لأعلى أو لأسفل أو إلى الجانب.
في مثل هذه الحالات ، قد تأخذ كلتا العينين صورًا مختلفة تمامًا وترسلهما إلى الدماغ. لتجنب مضاعفة الصور ، يحجب الدماغ الإشارات من العين الضعيفة ، وبالتالي يعتمد فقط على عين واحدة للرؤية.
سبب الشذوذ في إحدى العينين هو تمزق الأعصاب خلف العين مما يساعد في إرسال الإشارات إلى الدماغ. هناك أسباب متعددة لاختلال الأعصاب. الأسباب الشائعة هي:
العامل الوراثى
تلف عين واحدة بسبب حادث أو صدمة
نقص فيتامين أ
إسقاط الجفن في إحدى العينين
قرحة القرنية
وجود ندبات في العيون
حالات العين مثل قصر النظر ، مد البصر والاستجماتيزم ، والمعروف أيضًا باسم الحول الانكساري