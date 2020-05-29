يعالج الالتهابات ويساعد على الاسترخاء.. 6 فوائد لـ ماء الورد على العين

يؤدي التعرض المتزايد لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف إلى حرق العينين والشعور بالماء والحكة في بعض الأحيان، لذلك من المهم أن تولي اهتمامًا إضافيًا للعيون، وأن تنظر بعيدًا عن الشاشات عندما تبدأ في الشعور بالضغط، بالإضافة إلى ذلك يقترح الخبراء غسل العينين بين الحين والآخر.





أبسط وأذكى طريقة لجعل العيون تشعر بالانتعاش بسرعة. عندما تمارس عملك من المنزل، من المهم أن تعتني بعينيك وتهدئتهم بين الحين والآخر.. كل ما تحتاجه هو بعض من ماء الورد وفقا لموقع indianexpress الذي قدم





* في بعض الأحيان ، تشعر أعيننا بالضغط عندما نعمل لساعات إضافية، يمكنك إضافة القليل من ماء الورد على قطعة قطن ووضعها برفق على الجفون.. ماء الورد يحتوى على عطر رائع يمكن أن يهدئ أعصابك.









* يعتقد أيضًا أن ماء الورد له بعض خصائص المسكن، مما يعني أنه يمكن أن يعمل كمسكن للألم، لذا في الأيام التي تشعر فيها العيون بالتعب ضع بضع قطرات من ماء الورد سوف يمنحك راحة هائلة.





* يقال أن ماء الورد يعزز صحة العينين يعتبر علاجًا للأيورفيدا للقروح والحكة، عندما تنتهي من عملك استخدمه فقط على عينيك.









استخدام ماء الورد مع قطعة من القطن وضعها على عينيك لمدة 15 دقيقة يمنحك الاسترخاء.





في حالة وجود احمرار بعينيك، ضع بضع قطرات في عينيك لمحاربة الاحمرار والإحساس بالحرقان.. أغمض عينيك بعد ذلك استرخي لمدة 20 دقيقة.. يمكنك القيام بذلك لتنظيف عينيك وإزالة الملوثات والأوساخ.





يمكن أيضًا وضع القليل من ماء الورد تحت العينين لمحاربة الانتفاخ والهالات السوداء.