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مرأة

مش هتصدق.. ماء الورد يعالج مرض عيون شهيرا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:01 م
مش هتصدق .. ماء الورد
مش هتصدق .. ماء الورد يعالج مرض عيون شهير
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رضوى حسام
يُعرف ماء الورد أكثر في عالم التجميل، فهو له خصائص جمالية كثيرة للبشرة، لكن ما لا يعرفه البعض هو ما يحتويه ماء الورد من خصائص طبية، حيث كشف موقع " health line " عن قدرة ماء الورد في علاج مرض العيون الشهير التهاب الملتحمة.

أكدت الدراسات أن ماء الورد له خصائص مضادة للالتهابات، لذلك يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض اضطرابات العين الالتهابية خاصة التهاب الملتحمة، يحتوي ماء الورد أيضًا على خصائص مضادة للعدوى، مما يجعله علاجًا فعالًا لالتهاب الملتحمة، بالإضافة إلى استخدام ماء الورد لتقليل الجفاف والتهيج بشكل طبيعي.

يعتبر التهاب الملتحمة معروف أيضًا باسم العين الوردية، التهاب الملتحمة هو التهاب الغشاء الصافي الذي يربط الجفون ويغطي الجزء الأبيض من مقلة العين، تصبح الأوعية الدموية الصغيرة في الملتحمة ملتهبة ، مما ينتج عنه عين حمراء أو وردية اللون.

يمكن أن يحدث التهاب الملتحمة بسبب الحساسية أو البكتيريا أو الفيروس، يمكن أن ينتشر بسهولة من شخص لآخر، ويعد من أبرز الأعراض احمرار العين ، وتمزق ، والحكة.
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