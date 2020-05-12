AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الطريقة الصحيحة لاستخدام ماء الورد فى العناية بالبشرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:33 م
الطريقة الصحيحة لاستخدام
الطريقة الصحيحة لاستخدام ماء الورد فى العناية بالبشرة
Advertisements
اسماء محمد
تحلم جميع النساء بالحصول على وجه مشرق وجميل خالى من أى عيوب والحصول على هذا الوجه يتطلب وضع روتين يومي للعناية بالبشرة والحصول على وجه صافى مشرق.

ويعد ماء الورد من أفضل الاشياء التى تساعد في الحصول على وجه صافي فله خصائص قابضة ومضادة للأكسدة ويمنع الالتهابات والشيخوخة و يزيد إنتاج الكولاجين والإيلاستين للحصول على بشرة صحية.. ولكن ما الطريقة الصحيحة لاستخدام ماء الورد فى الروتين اليومي.
وعرض موقع "stylecraze" الطريقة الصحيحة لاستخدام ماء الورد للعناية بالبشرة وترطيبها.

- أولا عليك احضار ماء الورد نقى وقطعة قطن طبية.
- قبل الاستخدام ضعي ماء الورد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
- اغسلي وجهك كالمعتاد ثم جففيه ثم ضعى قطرات ماء الورد على القطنة وادهنى بيها الوجه والرقبة.
- اتركيها فى الهواء حتى تجف ولا تمسحيها ، وكررى هذه الروتين مرتين يوميا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغلي الحجر المنزلي.. 10 طرق للعناية بالبشرة في البيت

في الحجر المنزلي.. طريقة سحرية لتفتيح البشرة

رخيص وسحري .. فوائد ماء الأرز للبشرة

استغلى الحظر.. 5 خطوات مهمة للعناية بـ البشرة الدهنية

مشروب يجعل البشرة نقية وصافية .. تناوليه يوميا

ترشيحاتنا

بسمة بتاعة زمان غير بسمة بتاعة دلوقتي.. هكذا كتبت بسمة على صفحتها بعد مقلب رامز

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

16 يوما.. السعودية تعلن أجازة عيد الفطر

الإرهابية مستمرة في الفبركة الإعلامية.. وفي الأزمات تدخل الجيوش لحماية شعوبها.. فيديو

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

AdvertisementS

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

الكاف يحسم الجدل حول موعد عودة البطولات الأفريقية

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسواس القهرى الأبرز.. أسباب غير متوقعة وراء السمنة المفرطة

نشرة المرأة والصحة .. 9 أخطاء تعرضك لـ فيروس كورونا .. كندة علوش تتألق برفقة عمرو يوسف

بمكون واحد.. وصفة غير متوقعة تخلصك من الرؤوس السوداء في دقائق