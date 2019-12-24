طريقة عمل غسول ماء الورد

يساعد غسول ماء الورد في تقليل ظهور التجاعيد ويساعد في شد الجلد. أيضا ، فإنه يساعد على التخلص من الانتفاخ تحت العينين. ماء الورد والجلسرين
عرض موقع "boldsky " خطوات عمل غسول ماء الورد لعلاج مشاكل البشرة.
مكونات غسول ماء الورد :
2 ملعقة صغيرة ماء ورد
½ ملعقة صغيرة عصير ليمون
بضع قطرات من الجليسرين
طريقة عمل واستخدام غسول ماء الورد:
-في وعاء ، تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه وتحرك جيدا.
-ضعي هذا على وجهك بمساعدة كرة من القطن.
-يمكنك تجربة هذا العلاج كل يوم قبل الذهاب إلى السرير.
- في صباح اليوم التالي ،ا شطفيه بالماء العادي
عرض موقع "boldsky " خطوات عمل غسول ماء الورد لعلاج مشاكل البشرة.
مكونات غسول ماء الورد :
2 ملعقة صغيرة ماء ورد
½ ملعقة صغيرة عصير ليمون
بضع قطرات من الجليسرين
طريقة عمل واستخدام غسول ماء الورد:
-في وعاء ، تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه وتحرك جيدا.
-ضعي هذا على وجهك بمساعدة كرة من القطن.
-يمكنك تجربة هذا العلاج كل يوم قبل الذهاب إلى السرير.
- في صباح اليوم التالي ،ا شطفيه بالماء العادي