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مرأة

طريقة عمل غسول ماء الورد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:45 م
طريقة عمل غسول ماء
طريقة عمل غسول ماء الورد
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اسماء محمد
يساعد غسول ماء الورد في تقليل ظهور التجاعيد ويساعد في شد الجلد. أيضا ، فإنه يساعد على التخلص من الانتفاخ تحت العينين. ماء الورد والجلسرين

عرض موقع "boldsky " خطوات عمل غسول ماء الورد لعلاج مشاكل البشرة.
مكونات غسول ماء الورد :
2 ملعقة صغيرة ماء ورد
½ ملعقة صغيرة عصير ليمون
بضع قطرات من الجليسرين

طريقة عمل واستخدام غسول ماء الورد:
-في وعاء ، تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه وتحرك جيدا.
-ضعي هذا على وجهك بمساعدة كرة من القطن.
-يمكنك تجربة هذا العلاج كل يوم قبل الذهاب إلى السرير.
- في صباح اليوم التالي ،ا شطفيه بالماء العادي
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