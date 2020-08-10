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برلمان

ثروت موسى: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:27 م
ثروت موسى
ثروت موسى
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القسم السياسي
دعا ثروت مرسي، عضو اتحاد عمال محافظ أسيوط، إلى المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء، وتستمر حتى بعد غدٍ الأربعاء.

وأكد ثروت مرسي، في تصريحات صحفية، أن اتحاد عمال محافظة أسيوط قدم -خلال الأيام الماضية- مجموعة من الفعاليات لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، باعتباره استحقاق دستوري للجميع، كما أنه واجب وطني ولا يجوز التأخير عنه.

وأشار عضو اتحاد عمال محافظة أسيوط إلى أن المصريين دائمًا ما يثبتون وطنيتهم وانتماهم لوطنهم بالمشاركة وإنجاح العملية الانتخابية دائمًا، ويجب أن يستمروا في ذلك.

وأشاد ثروت موسى بجهود الدولة المبذولة لإنجاح انتخابات مجلس الشيوخ، وتوفيرها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا خوف على الإطلاق من المشاركة في الانتخابات، وذلك لتوفير الدولة كل الإجراءات اللازمة من تعقيم وكمامات ومسافات آمنة بين الناخبين.

وأكد أهمية عودة مجلس الشيوخ بمسماه الجديد، في إثراء الحياة السياسية وإتاحة الفرصة أمام الخبرات ليكون مرآة لمجلس النواب في سن التشريعات.

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