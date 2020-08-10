حقيقة مجاملة الحكام الأفارقة للفرق المصرية.. عبد الحليم علي يكشف المستور

استنكر عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما تردد مجاملات الحكام الأفارقة للأندية المصرية.
وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "مفيش فريق بيتجامل في أفريقيا، لما بنلعب خارج أرضنا الحكام بتيجي علينا".
وأردف: "مصر عمرها ما اتجاملت، بالعكس أندية شمال أفريقيا المنافسة لنا يتم مجاملتها على حسابنا عندما نخوض مباراة على أرضهم".
وأكد: "مصر كبيرة ومش محتاجة مجاملات، طول عمرنا بنكسب بتعبنا وعرقنا".
وروي قصة تنازله عن قميصه لـ حسام حسن وقال: "كنت أرتدي الرقم 9 مع الزمالك ولكن عقب انضمام حسام حسن تنازلت له عن القميص بنفس راضية".
وأردف: حسام حسن تاريخ كبير ومن أبرز المهاجمين في أفريقيا وكنت بطبيعة الحال سوف أعطي له الرقم.