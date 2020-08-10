AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة مجاملة الحكام الأفارقة للفرق المصرية.. عبد الحليم علي يكشف المستور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
استنكر عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما تردد مجاملات الحكام الأفارقة للأندية المصرية.

وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "مفيش فريق بيتجامل في أفريقيا، لما بنلعب خارج أرضنا الحكام بتيجي علينا".

وأردف: "مصر عمرها ما اتجاملت، بالعكس أندية شمال أفريقيا المنافسة لنا يتم مجاملتها على حسابنا عندما نخوض مباراة على أرضهم".

وأكد: "مصر كبيرة ومش محتاجة مجاملات، طول عمرنا بنكسب بتعبنا وعرقنا".

وروي قصة تنازله عن قميصه لـ حسام حسن وقال: "كنت أرتدي الرقم 9 مع الزمالك ولكن عقب انضمام حسام حسن تنازلت له عن القميص بنفس راضية".

وأردف: حسام حسن تاريخ كبير ومن أبرز المهاجمين في أفريقيا وكنت بطبيعة الحال سوف أعطي له الرقم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف: اتهامات فاروق جعفر مرفوضة وتسيء لسمعة الكرة المصرية

شطة يرد بقوة على فاروق جعفر عن مجاملة منتخب 90 فى الوصول لكأس العالم

ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

فتحي مبروك يرد بـ الدلائل على عدم صحة حديث فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام الأفارفة

ضياء السيد: تصريحات فاروق جعفر تضر الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

عاجل.. إصابة 7 لاعبين جدد بفيروس كورونا فى المصري

خناقة حريمي .. مجموعة من السيدات تسحل 4 مراهقات داخل حديقة .. فيديو

عضو مجلس إدارة النادي المصري يكشف عن تفاصيل وأسباب إصابة الفريق بكورونا.. فيديو

تحد سافر.. تركيا تنشر صورا لسفينة تنقب عن الغاز في المتوسط تحت حماية عسكرية

21 مستشفى تعود إلى العزل لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها

شيطان البحر الطائر تخرج للسياح في ظاهرة فريدة على شواطئ الغردقة ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين

بالأبيض الدانتيل .. راندا البحيري تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها