حقيقة مجاملة الحكام الأفارقة للفرق المصرية.. عبد الحليم علي يكشف المستور

استنكر عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما تردد مجاملات الحكام الأفارقة للأندية المصرية.





وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "مفيش فريق بيتجامل في أفريقيا، لما بنلعب خارج أرضنا الحكام بتيجي علينا".





وأردف: "مصر عمرها ما اتجاملت، بالعكس أندية شمال أفريقيا المنافسة لنا يتم مجاملتها على حسابنا عندما نخوض مباراة على أرضهم".





وأكد: "مصر كبيرة ومش محتاجة مجاملات، طول عمرنا بنكسب بتعبنا وعرقنا".



