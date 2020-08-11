اللي في مصلحتي هعمله.. البدري يكشف خطته للمرحلة المقبلة ورأيه في عودة الدوري

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، أن اجتماعه مع الجهاز الفني أمس، كان لوضع خطة المرحلة القادمة، مشددا على أنه وزع أعضاء الجهاز الفني لمتابعة مباريات الدوري وتحليل أداء اللاعبين.









وأضاف البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الجهاز الفني يستعد حاليا لـ قرارات الاتحاد الافريقي والدولي بشأن التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم وموعد المباريات وما سيحدث بها.









وأضاف أن هناك أجندة دولية في شهر 10 المقبل وسيتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء قرارات الاتحاد الافريقي والدولي ، مشددا على أنه سيتخذ القرار المناسب له قائلا "حعمل اللي في مصلحتي أيما كان سواء بإقامة مباريات ودية أم لا " .









وتابع أنه من غير المنطقي إقامة مباريات ودية دون وجود هيكل رسمي للمنتخب في ظل توقف الدوريات وعودتها قريبا، مشددا على ان الانسب للاعبي الدوري المصري هو خوض المباريات لاكتساب خبرات والعودة لفورمة المباريات.









وأكمل انه تحدث مع محمد ابو العلا طبيب المنتخب عن الاجراءات الاحترازيه التي نص عليها الاتحاد الافريقي وضرورة متابعة تنفيذ لاعبي الدوري المصري والمحترفين لها.





أما عن عودة الدوري فأكد أنه الجميع سعيد بتلك العودة حيث أنه يجب أن تعود الحياة لطبيعتها مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مشددا على أنه من المؤكد ان هناك جهدا بدنيا كبيرا سيقع على اللاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة أنها ستشهد حماسا زائدا من الممكن أن يتسبب في إصابات اللاعبين.









وأضاف أن هذا هو دور المدير الفني للحفاظ على اللاعبين من الإصابة.