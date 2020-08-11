AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللي في مصلحتي هعمله.. البدري يكشف خطته للمرحلة المقبلة ورأيه في عودة الدوري

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، أن اجتماعه مع الجهاز الفني أمس، كان لوضع خطة المرحلة القادمة، مشددا على أنه وزع أعضاء الجهاز الفني لمتابعة مباريات الدوري وتحليل أداء اللاعبين.


وأضاف البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الجهاز الفني يستعد حاليا لـ قرارات الاتحاد الافريقي والدولي بشأن التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم وموعد المباريات وما سيحدث بها.


وأضاف أن هناك أجندة دولية في شهر 10 المقبل وسيتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء قرارات الاتحاد الافريقي والدولي ، مشددا على أنه سيتخذ القرار المناسب له قائلا "حعمل اللي في مصلحتي أيما كان سواء بإقامة مباريات ودية أم لا " .


وتابع أنه من غير المنطقي إقامة مباريات ودية دون وجود هيكل رسمي للمنتخب في ظل توقف الدوريات وعودتها قريبا، مشددا على ان الانسب للاعبي الدوري المصري هو خوض المباريات لاكتساب خبرات والعودة لفورمة المباريات.


وأكمل انه تحدث مع محمد ابو العلا طبيب المنتخب عن الاجراءات الاحترازيه التي نص عليها الاتحاد الافريقي وضرورة متابعة تنفيذ لاعبي الدوري المصري والمحترفين لها.
 

أما عن عودة الدوري فأكد أنه الجميع سعيد بتلك العودة حيث أنه يجب أن تعود الحياة لطبيعتها مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مشددا على أنه من المؤكد ان هناك جهدا بدنيا كبيرا سيقع على اللاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة أنها ستشهد حماسا زائدا من الممكن أن يتسبب في إصابات اللاعبين. 


وأضاف أن هذا هو دور المدير الفني للحفاظ على اللاعبين من الإصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز المنتخب يجتمع غدا لمناقشة خطة إعداد الفراعنة

جهاز المنتخب يضع اليوم خارطة الطريق لتصفيات أمم الكاميرون

البدري: تأجيل أمم إفريقيا أراحني.. خطتان للمرحلة القادمة.. فيديو

البدري يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر

معسكر المنتخب في شهر أكتوبر يثير جدلا.. اتحاد الكرة يطالب بالإلغاء والبدري ينتظر أجندة الكاف

البدري: عودة الدوري أمر ايجابي.. ونراقب المرشحين للانضمام للمنتخب

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من فيروس كورونا

لحظة إخراج ترامب من المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ.. فيديو

طريقة تسوية البط بـ 4 وصفات مختلفة

حكم إنجليزي سابق: محمد حسن محظوظ لعدم طرده أمام المصري.. وإنبي لم يستحق ركلة جزاء ضد الأهلي

أول قرار من مرتضى منصور بعد التعادل مع الاتحاد.. غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب فى الزمالك.. فيديو

قناة أطفال قطرية تدعو إلى الشذوذ الجنسي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

عنصرية جديدة.. ضابط يركع على رقبة رجل أسود والأخير يستغيث.. فيديو