AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لحظة إخراج ترامب من المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
 أخرج أفراد الاستخبارات السرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب من مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ، بسبب إطلاق نار خارج البيت الأبيض، قبل أن يعود مرة أخرى إلى المؤتمر الصحفي. 

وقال ترامب فور عودته إن الاستخبارات السرية أخرجته من المؤتمر الصحفي عقب إطلاق النيران من قبل شخص خارج البيت الأبيض. 

وعاد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى المؤتمر الصحفي مرة أخرى، عقب إخراجه بسبب إطلاق النيران بالقرب من البيت الأبيض. 

وقال ترامب عقب عودته: "سماع طلقات نار خارج البيت الأبيض هي التي دعت إلى المغادرة المفاجئة للمؤتمر الصحفي". 

وأعلن ترامب عن إطلاق الخدمة السرية النار على مشتبه به مسلح بالقرب من البيت الأبيض.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يلتقط صورة بالكتاب المقدس أمام كنيسة سانت جون.. فيديو

سي إن إن: ترامب أراد إثبات قوته اليوم عقب اختبائه في قبو أسفل البيت الأبيض

بعد إطلاق النار.. مظاهرات جديدة أمام البيت الأبيض احتجاجا على مقتل جورج فلويد.. شاهد

ترامب يعود إلى المؤتمر الصحفي عقب إخراجه من قبل الخدمة السرية

سي إن إن: إغلاق البيت الأبيض

نقل شخص مسلح إلى المستشفى عقب إطلاق النار عليه بالقرب من البيت الأبيض

ترشيحاتنا

خــاص .. بشرى سارة للعالم .. الإمارات تعلن توصلها إلى لقاح لفيروس كورونا

السيسي يوجه بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية

ليلة تألق الدون | عبد الله السعيد يسجل هاتريك ويتقدم لـ بيراميدز بثلاثية على طنطا

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي

خبير يحذر من كارثة تنتظر لبنان أكبر من انفجار بيروت 20 مرة

عدلي القيعي: ملابسات خطيرة في سرقة فيلا محمود الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

عنصرية جديدة.. ضابط يركع على رقبة رجل أسود والأخير يستغيث.. فيديو