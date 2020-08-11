لحظة إخراج ترامب من المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ.. فيديو

أخرج أفراد الاستخبارات السرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب من مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ، بسبب إطلاق نار خارج البيت الأبيض، قبل أن يعود مرة أخرى إلى المؤتمر الصحفي.





وقال ترامب فور عودته إن الاستخبارات السرية أخرجته من المؤتمر الصحفي عقب إطلاق النيران من قبل شخص خارج البيت الأبيض.





وعاد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى المؤتمر الصحفي مرة أخرى، عقب إخراجه بسبب إطلاق النيران بالقرب من البيت الأبيض.





وقال ترامب عقب عودته: "سماع طلقات نار خارج البيت الأبيض هي التي دعت إلى المغادرة المفاجئة للمؤتمر الصحفي".





وأعلن ترامب عن إطلاق الخدمة السرية النار على مشتبه به مسلح بالقرب من البيت الأبيض.











