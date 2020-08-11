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رانيا محمود ياسين: اللي نشروا إشاعة وفاة بابا دول حثالة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
استنكرت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنانة محمود ياسين ما تردد من شائعات مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة والدها.

وقالت رانيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "الناس اللي نشرت إشاعة وفاة بابا دول حثالة، ومش عارفة هيستفادوا إيه بالظبط، واحنا باعدين بابي عن الإنترنت والسوشيال ميديا".

وتابعت: "أنا بناشد النائب العام أنه يجري تحقيقات ضد المجرمين اللي بيثيروا شائعات تضر ملايين الشعب وبتخض الناس وتفزعهم وتؤلمهم، وتؤثر عليهم، ولازم يبقى في تحقيق سريع مع الناس دي، وبناشد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أنه ياخد إجراءات لحماية الفنانيين من الشائعات دي، وفي واحدة عملت أكونت مزيف باسمي وقالت أدعو لأبويا لأنه تعبان أوي".

ونوهت إليّ أن  الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لم تسلم منهم قبل وفاتها، وكانوا سببا في ألمها وتدمير معنوياتها، مشيرة إلى أن والدها حالته مستقرة ولا يوجد ما يقلق بخصوص حالته الصحية.
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