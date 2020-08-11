مسحة طبية للمقاولون العرب قبل مواجهة سموحة

يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة عمادة النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض أول مباراة له في بطولة الدوري المصري أمام نادي سموحة والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 19 .
ومن المتوقع أن يتوجه المقاولون العرب إلى الإسكندرية عقب إجراء المسحة الطبية للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد .
وفي وقت سابق، قال محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن المتابعة كانت مستمرة مع الفريق أثناء إجراء تدريباتهم لثلاثة أشهر خلال توقف النشاط، لمدة ساعتين يوميًا مع الجهاز الفني برئاسة عماد النحاس المدير الفني ومدرب الأحمال .