سموحة يخضع لمسحة طبية قبل مواجهة المقاولون العرب

وأكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة المقاولون العرب؛ بسبب إيقاف الهاني سليمان وغياب بعض اللاعبين .









وأوضح حمادة صدقي أن مواجهة المقاولون العرب ستكون في غاية الصعوبة نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز .



