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رياضة

سموحة يخضع لمسحة طبية قبل مواجهة المقاولون العرب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:51 ص
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والجهاز الفني للفريق بقيادة حمادة صدقي لـ مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض أول مباراة له في بطولة الدوري المصري بعد استئناف النشاط الرياضي.

ويواجه سموحة نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز .

وأكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة المقاولون العرب؛ بسبب إيقاف الهاني سليمان وغياب بعض اللاعبين .


وأوضح حمادة صدقي أن مواجهة المقاولون العرب ستكون في غاية الصعوبة نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز .

واستطرد:" سنتعامل بشكل طبيعي للغاية في أزمة غياب اللاعبين وسيتم الاعتماد على آخرين بشكل أساسي والحفاظ على القوائم الدفاعية للحصول على ثلاثة نقاط من لقاء المقاولون والعودة الي المربع الذهبي بالدوري المصري من جديد.
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