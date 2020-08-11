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فن

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:37 ص
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة نجاة الصغيرة، أو نجاة محمد كمال حسني البابا، كما هو مكتوب في شهادة ميلادها،  اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس،  بعيد ميلادها الـ 82، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1938. 

تعد نجاة الصغيرة، أيقونة من أيقونات الغناء فى العالم العربى صوتها العذب الهادئ يدفع المستمع إلى الإنصات إليها.

تزوجت «نجاة» في عام 1955 من كمال منسي، أحد أصدقاء شقيقها، والذي ساعدها على النجاح في تلك المرحلة، وبدأت تاريخها الحقيقي في عالم احتراف الغناء وهي لم تتعد الـ 16 من عمرها.

كان زوج نجاة الصغيرة، شديد التأثر والإعجاب بصوتها، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز، مثل: «أسهر وأنشغل أنا»، «اوصفولي الحب»، «حقك عليا وسامح» وغيرها.

أنجبت نجاة الصغيرة، من زوجها الأول، ولدا واحدا يدعى "وليد"، ولكن تحول العش الهادئ إلى جحيم لا يطاق بعد 4 سنوات، إثر تدخلات الزوج في حياتها وفنها، فسعت إلى تجاوز الأزمة بمحاولة الطلاق الودي، لكنه رفض وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم.

بعد 6 أشهر انفصلت «نجاة» عن زوجها الأول، لتتزوج مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، الذي أخرج لها فيلم «شاطئ المرح» عام 1967، ولم تستمر في الزيجة الثانية لفترة طويلة، بعدها أعلنت نجاة تفرغها لابنها وفنها، ولم تتزوج مرة أخرى.
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