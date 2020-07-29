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فن

نقابة المهن الموسيقية توضح الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:45 م
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
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أكدت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ان النقيب الفنان هاني شاكر وكل اعضاء المجلس اطمأنوا على صحة الفنانة الكبيرة نجاة وانها بخير.


وقالت انه تم التواصل معها من خلال الموسيقار الكبير سامي الحفناوي وهو اقرب اصدقاء الفنانة الكبيرة من الوسط الفني وابلغها باهتمام واعتزاز النقابة بها ومدى فخرهم بتاريخها الفني المؤثر في الوجدان العربي. 


واعربت الفنانة نادية مصطفى ان اهتمام مجلس النقابة بامر الفنانة الكبيرة نجاة باعتبارها رمزا وقيمة فنية كبيرة وخالدة وتعتبر احد رواسخ الفن المصري والعربي.
نقابة المهن الموسيقية توضح الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة
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