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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 11-8-2020

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:06 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال مستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.91 جنيها للشراء و 16.01 جنيها للبيع. 

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وسجل سعر اليورو 18.65 جنيها للشراء و18.81 جنيها للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.78 جنيها للشراء، و 20.96 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.35 جنيها للشراء ، و 17.49 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.81 جنيها للشراء، و1.83 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.98 جنيها للشراء و 15.11 جنيها للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيها للشراء و2.30 جنيها للبيع .
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