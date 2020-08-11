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اقتصاد

أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 11- 8-2020

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء   11- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.91 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.


وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.91جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.94 جنيه للشراء 16.04 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.93جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.93جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
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