ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 11- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.91 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.
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وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.91جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.
و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.94 جنيه للشراء 16.04 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.93جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.93جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.