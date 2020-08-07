30 مليار جنيه حجم مشروعات القابضة للمياه خلال عام.. تفاصيل

كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إسناد مشروعات متنوعة لــــ خدمات الصرف الصحي بالعديد من المحافظات بالدلتا والصعيد خلال العام المالى الجارى 2020 - 2021.





وأوضح رئيس القابضة للمياه فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن إجمالى استثمارات المشروعات التى تقوم الشركة حاليا بتنفيذها لمد خدمات الصرف الصحي للقرى ضمن قرض البنك الدولى وبعض المنح الدولية وكذا ضمن مشروع حياة كريمة تتجاوز 30 مليار جنيه تقريبا.





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وتابع رسلان، أن هذه المشروعات بخلاف مشروعات الإحلال والتجديد التى تنفذها الشركة القابضة وشركاتها التابعة للمحطات والشبكات ضمن خطتها السنوية.





يذكر أن القابضة للمياه حصلت على نحو 2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى من الخزانة العامة ووزارة المالية للقيام بعمليات الإحلال والتجديد لعدد من المحطات والخطوط، ضمن دورها بمنظومة التشغيل والصيانة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر.