الجيزة والشرقية الأكثر معاناة.. القابضة للمياه تنتهى من تسلم محطات جديدة لحل الأزمة





وأضاف رسلان فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات تساهم فى حل جزء كبير من مشكلات المناطق الساخنة التى تعانى من الانقطاعات المتكررة للخدمة بأغلب المحافظات.





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وأوضح رئيس القابضة للمياه، أنه تم حل جزء كبير من المشكلات بــــ محطات مياه جديدة تسلمناها أو توسعات تم تنفيذها فى محطات قائمة بالفعل.





وتابع، أن أكثر محافظتين بهما مشكلات انقطاعات للمياه، ومناطق ساخنة حاليا هما الجيزة والشرقية، وتم بالفعل زيادة انتاج نسبة كبيرة من المحطات بالمحافظتين وجارى عمل توسعات وإحلال وتجديد لجزء كبير من المحطات لزيادة الإنتاجية ورفع كفائتها.





وأشار، إلى أن التوسعات الكبيرة فى البناء غير المخطط عقب ثورة يناير 2011، هى السبب الرئيسي فى تفاقم مشكلات المياه بهذه المناطق، ونسعي دائما لتوفير حلول للمواطنين حتى ييتمكنوا من الحصول على خدمة جيدة.