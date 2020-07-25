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اقتصاد

الجيزة والشرقية الأكثر معاناة.. القابضة للمياه تنتهى من تسلم محطات جديدة لحل الأزمة

السبت 25/يوليه/2020 - 05:01 ص
محطات مياه شرب
محطات مياه شرب
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة بدأت منذ مطلع العام المالى الجديد 2020 - 2021 فى أول يوليو، فى استلام بعض المشروعات من الهيئة القومية لمياه الشرب ومن الجهاز التنفيذي بكافة المحافظات.

وأضاف رسلان فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات تساهم فى حل جزء كبير من مشكلات المناطق الساخنة التى تعانى من الانقطاعات المتكررة للخدمة بأغلب المحافظات.

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وأوضح رئيس القابضة للمياه، أنه تم حل جزء كبير من المشكلات بــــ محطات مياه جديدة تسلمناها أو توسعات تم تنفيذها فى محطات قائمة بالفعل.

وتابع، أن أكثر محافظتين بهما مشكلات انقطاعات للمياه، ومناطق ساخنة حاليا هما الجيزة والشرقية، وتم بالفعل زيادة انتاج نسبة كبيرة من المحطات بالمحافظتين وجارى عمل توسعات وإحلال وتجديد لجزء كبير من المحطات لزيادة الإنتاجية ورفع كفائتها.

وأشار، إلى أن التوسعات الكبيرة فى البناء غير المخطط عقب ثورة يناير 2011، هى السبب الرئيسي فى تفاقم مشكلات المياه بهذه المناطق، ونسعي دائما لتوفير حلول للمواطنين حتى ييتمكنوا من الحصول على خدمة جيدة.
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