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اقتصاد

نستهلك 10 مليارات م3 من النيل.. القابضة للمياه: نسب إهدار مياه الشرب ترجع لسلوكيات خاطئة وتهالك الخطوط

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن حجم الانتاج اليومي من المياه يصل إلى 30 مليون متر مكعب تقريبا من جميع المحطات العاملة علي مستوي الجمهورية. 


وأوضح رسلان لـ صدى البلد ، ان هناك بعض الممارسات السلبية التي تؤدي لفقد نسبة من المياه المنتجة، بعضها يتعلق بسلوكيات المواطنين مثل رش المياه بالشوارع وغسيل السيارات بكميات كبيرة من الماء. 


وتابع، أن غسيل سيارة واحدة يؤدي لهدر حوالي نصف متر مكعب من المياه، وهي كمية كبيرة للغاية، بخلاف الوصلات الخلسة والتعديات على مسار الشبكات. 


وأضاف، أن بعض الشبكات القديمة التي تهالكت جراء الزمن تتسبب في فقد كميات إضافية من المياه، وهو ما يتم حله حاليا بعمليات الإحلال والتجديد، حيث تم توفير موازنة لعمليات الاحلال والتجديد بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2020 /2021.


وأكد رئيس القابضة للمياه، ان استهلاك مصر من مياه النيل لغرض الشرب والاستهلاك المنزلي يقدر بـ 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا. 
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