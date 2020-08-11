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محافظات

بالتزامن مع انتخابات الشيوخ.. رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بسيناء

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين على المقعد الفردي ومرشح وحيد على مقعد القائمة.

وأكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، حيث تم إلغاء إجازات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.

وأشار شوكة، إلى مشاركة 16 ممرضا و24 مراقبا صحيا في اللجان الإنتخابية، للتأكد من التزام الناخبين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الزحام أمام اللجان.. بجانب تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء عملية الانتخابات بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة.

ولفت إلى تشكيل غرفة طوارئ بديوان عام المديرية بالعريش والتنسيق على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة خلال يومي الانتخابات.

من جانبه أكد الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، أنه تم تأمين لجان الانتخابات بعدد 21 سيارة إسعاف من بينها 13 سيارة بالعريش و3 سيارات ببئر العبد و3 سيارات أخرى بمنطقة وسط سيناء وسيارتين بالشيخ زويد.

وأشار عامر إلي أن كل سيارة من سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان تضم سائق ومسعفين، بجانب كرسي متحرك لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى اللجان الانتخابية.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.


بالتزامن مع انتخابات الشيوخ.. رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بسيناء
بالتزامن مع انتخابات الشيوخ.. رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بسيناء
بالتزامن مع انتخابات الشيوخ.. رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بسيناء
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