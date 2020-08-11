بالتزامن مع انتخابات الشيوخ.. رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بسيناء

، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع انتخابات مجلس

، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين على المقعد الفردي ومرشح وحيد على مقعد القائمة.

وأكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، حيث تم إلغاء إجازات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.



وأشار شوكة، إلى مشاركة 16 ممرضا و24 مراقبا صحيا في اللجان الإنتخابية، للتأكد من التزام الناخبين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الزحام أمام اللجان.. بجانب تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء عملية الانتخابات بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة.



ولفت إلى تشكيل غرفة طوارئ بديوان عام المديرية بالعريش والتنسيق على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة خلال يومي الانتخابات.





من جانبه أكد الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، أنه تم تأمين لجان الانتخابات بعدد 21 سيارة إسعاف من بينها 13 سيارة بالعريش و3 سيارات ببئر العبد و3 سيارات أخرى بمنطقة وسط سيناء وسيارتين بالشيخ زويد.





وأشار عامر إلي أن كل سيارة من سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان تضم سائق ومسعفين، بجانب كرسي متحرك لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى اللجان الانتخابية.