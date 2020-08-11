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برلمان

أشاد بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.. فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:21 ص
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
أدلى المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وبذلك يكون أول برلماني يقوم بالإدلاء في الاستحقاقات الدستورية.


وأشاد عامر، في بيان، اليوم الثلاثاء، بحسن التنظيم وإدارة العملية الانتخابية في الساعات الأولى من أول يوم للانتخاب داخل مصر، مشيرا إلى أن وزارتي الهجرة والخارجية أداروا العملية الانتخابية في الخارج بكفاءة واحترافية عالية.


وحثّ عضو مجلس النواب، الناخبين على ضرورة المشاركة بقوة والحشد أمام المقار الانتخابية، والالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الوقائية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظة على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد بين المواطنين.


وأكد أن وعي الناخبين سيكون غالبا في تلك الانتخابات، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا المستجد، والتي تستلزم تضافر جميع الجهود والمحافظة على الالتزام بكافة التعليمات الوقائية لحماية المواطنين.


وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.


وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
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