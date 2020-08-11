الدوري الأوروبي| طموحات وولفرهامبتون أمام روح البطل.. ومواجهة صعبة في انتظار بازل

يصطدم فريق إشبيلية الإسباني بفريق وولفرهامبتون الإنجليزي، فيما يواجه فريق شاختار الأوكراني نظيره بازل السويسري اليوم ضمن منافسات دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وفاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 1-0 ، وذلك في الأشواط الإضافية عن طريق اللاعب برونو فيرنانديز مما مكن فريقه من الصعود لدور نصف النهائي.





- اختيار صعب

وسيكون وولفرهامبتون أمام اختبار صعب في مشوار تحقيق حلم تاريخي عندما يواجه إشبيلية، حامل اللقب في 5 مناسبات (رقم قياسي)، بينها 3 مرات تواليًا بين عامي 2014 و2016.



ويخوض وولفرهامبتون فعاليات دور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 1972، عندما خسر الفريق قبل نحو 5 عقود المباراة النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي على يد مواطنه توتنهام. كما أنها المشاركة القارية الأولى لوولفرهامبتون منذ موسم (1980-1981)، حين خرج من الدور الأول لكأس الاتحاد الأوروبي على يد إيندهوفن الهولندي.





وبدأ الفريق عودته القارية هذا الموسم بدورين تمهيديين وآخر فاصل (6 مباريات)، قبل أن يتأهل إلى الدور الثاني عن مجموعة ضمت: براجا البرتغالي، وبشكتاش التركي، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ثم إلى ثمن النهائي على حساب إسبانيول الإسباني.





ويدخل فريق وولفرهامبتون المواجهة بتحدي قوي حيث يمكنه التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل إذا فاز بلقب الدوري الأوروبي.









- تطلعات فريق إشبيلية





في المقابل، يتطلع إشبيلية إلى التقدم خطوات جديدة في بطولته المفضلة التي يحمل رقمها القياسي، بعدما تأهل إلى هذا الدور عن جدارة بالفوز على روما الإيطالي (2-صفر).





وحافظ الفريق الإسباني على سجله الخالي من الهزائم في جميع المسابقات للمباراة الثامنة عشرة تواليًا، بينها 11 خاضها في الدوري المحلي بعد الاستئناف، ما سمح له بالحلول رابعًا، والتأهل بالتالي إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.



واستعاد إشبيلية جهود حارس مرماه توماس فاكليك، ولكن المدرب جولين لوبتيغي يبدو أنه سيستمر في الدفع بالحارس المغربي ياسين بونو الذي ساهم في الفوز على روما.









- مواجهة صعبة





وفي المباراة الثانية، يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني، بطل المسابقة عام 2009، مع بازل السويسري في جيلسنكيرشن. وتبدو فرص الفريقين متساوية بعدما تأهل بازل بجداره لهذا الدور إثر تجديد فوزه على إينتراخت فرانكفورت (1-صفر إيابًا، و3-صفر ذهابًا)، بينما اجتاز شاختار عقبة فولفسبورغ الألماني، بفوزه ذهابًا وإيابًا أيضًا (3-صفر، و2-1).