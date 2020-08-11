AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مطالبا المواطنين بالمشاركة..مدبولى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:43 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
Advertisements
قسم التوك شو
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحي الحادي عشر، بمدينة الشيخ زايد و التي تشهد اقبالا انتخابيا كبيرا من المواطنين.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة مشاركة الناخبين  في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، وذلك في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، الذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية.


قال  رئيس مجلس الوزراء إن مجلس الشيوخ يضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، ويهدف إلى توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ليسير جنبا إلى جنب مع مجلس النواب في تشريع القوانين واثراء الحياة السياسية.

انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
  
وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة.

 وشهدت اللجان الانتخابية اقبالا من قبل المواطنين في الساعات الاولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات. 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

مطالبا المواطنين بالمشاركة..مدبولى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ
مطالبا المواطنين بالمشاركة..مدبولى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ
مطالبا المواطنين بالمشاركة..مدبولى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ
مطالبا المواطنين بالمشاركة..مدبولى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ
مطالبا المواطنين بالمشاركة..مدبولى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ
مطالبا المواطنين بالمشاركة..مدبولى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يصل الشيخ زايد للإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشيخ زايد

أثناء الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.. وزيرة الصحة تطمئن المواطنين على إجراءات التأمين الوقائية

خلال إدلائه بصوته ..رئيس الوزراء يدعو جموع المصريين للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ..فيديو

خلال إدلائه بـ صوته.. وزير القوى العاملة: عودة الغرفة الثانية للتشريع دليل على الاستقرار السياسي

المعلمون أول المصوتين فى لجان انتخابات الشيوخ بالجيزة.. صور

ترشيحاتنا

يصرخ من الرعب.. اعتقال وتخويف طفل من ذوي الاحتياجات على يد ضباط أمريكيين| فيديو

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

موجز السوشيال: صديقة مصطفى حفناوي توجه له رسالة مؤثرة.. نرمين الفقي تبهر جمهورها بصورة جديدة

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

كورونا ينهي حياة «رامبو العراقي» لاعب كمال الأجسام الشهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تعيسة الحظ تقع ضحية لهجوم خفاش مصاب بعدوى خطيرة أمام منزلها

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك