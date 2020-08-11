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اقتصاد

لتمكينهم من المشاركة في انتخابات الشيوخ.. عارف يطالب أصحاب مصانع العاشر بتسهيل مهمة العمال

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:16 م
سمير عارف رئيس جمعية
سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
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علياء فوزى
طالب الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، جميع أصحاب المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بتسهيل مهمة العاملين والسماح لهم بالذهاب للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ وحثهم على أهمية المشاركة السياسية دعما للاستحقاقات الدستورية للدولة.


وأكد عارف، في تصريحات اليوم، الثلاثاء، أن التزام الدولة بإقامة وإنجاح الاستحقاقات الدستورية وتهيئة البيئة التشريعية يعكس الاستقرار السياسى الداخلى للدولة المصرية ويعطى أمانا كبيرا لمستقبل الاستثمار والتنمية فى مصر.



كما طالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بمشاركة جميع المواطنين والعاملين بكثافة واسعة فى الانتخابات، واختيار من يرونهم مناسبين فى تمثيلهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الإنتخابات البرلمانية والتشريعية تعتبر أهم رسائل الديمقراطية والشفافية التى يمكن أن تصدرها مصر للعالم أجمع حول استقرار الأوضاع الداخلية ونجاح القيادة السياسية بكفاءة.


وانطلقت اليوم، الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.


وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.


وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيدلوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.


وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
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