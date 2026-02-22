قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التضامن : تكثيف جهود إنقاذ ودعم الأطفال والكبار بلا مأوى خلال رمضان

التدخل السريع
التدخل السريع
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، جهودها الميدانية المكثفة للتعامل الفوري مع بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى، وتقديم كافة أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لضمان حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك خلال أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويتحرك فريق التدخل السريع ميدانيًا للتعامل مع جميع الحالات وإجراء دراسات حالة لهم، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية العاجلة ونقلهم إلى جهات الرعاية المناسبة.

وأسفرت تدخلات فرق التدخل السريع عن التعامل مع إجمالي 429 حالة، جاءت نتائجها كالتالي: 7 حالات تم إدخالها دور الرعاية الاجتماعية بعد دراسة أوضاعهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم، و 3 حالات نقلت إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالة واحدة حققت دمجًا أسريًا بعد التأكد من توافر بيئة آمنة ومستقرة.

كما قدم فريق التدخل السريع 164 بطانية ووجبات غذائية تم توزيعها على الحالات الأولى بالرعاية التي تم رصدها خلال التحركات الميدانية، فضلا عن تقديم 56 مساعدة متنوعة قُدمت بالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لدعم الحالات الأكثر احتياجًا.

وتجدد الوزارة دعوتها للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات أطفال أو كبار بلا مأوى، مؤكدة أن إنقاذ حياة إنسان يبدأ ببلاغ، وأن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الحماية والرعاية.

وتستقبل فرق التدخل السريع البلاغات عبر واتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة بدقة لضمان سرعة التحرك، كما يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن 16439، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء المصري على الرقم 16528، دعمًا لسرعة الاستجابة وإنقاذ الحالات.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تجسيدًا لقيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، وحرصًا على وصول الدعم والرعاية لكل من يحتاجها، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويضمن حياة أكثر كرامة وإنسانية للجميع.

