التضامن : تكثيف جهود إنقاذ ودعم الأطفال والكبار بلا مأوى خلال رمضان

تواصل فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، جهودها الميدانية المكثفة للتعامل الفوري مع بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى، وتقديم كافة أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لضمان حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك خلال أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويتحرك فريق التدخل السريع ميدانيًا للتعامل مع جميع الحالات وإجراء دراسات حالة لهم، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية العاجلة ونقلهم إلى جهات الرعاية المناسبة.

وأسفرت تدخلات فرق التدخل السريع عن التعامل مع إجمالي 429 حالة، جاءت نتائجها كالتالي: 7 حالات تم إدخالها دور الرعاية الاجتماعية بعد دراسة أوضاعهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم، و 3 حالات نقلت إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالة واحدة حققت دمجًا أسريًا بعد التأكد من توافر بيئة آمنة ومستقرة.

كما قدم فريق التدخل السريع 164 بطانية ووجبات غذائية تم توزيعها على الحالات الأولى بالرعاية التي تم رصدها خلال التحركات الميدانية، فضلا عن تقديم 56 مساعدة متنوعة قُدمت بالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لدعم الحالات الأكثر احتياجًا.

وتجدد الوزارة دعوتها للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات أطفال أو كبار بلا مأوى، مؤكدة أن إنقاذ حياة إنسان يبدأ ببلاغ، وأن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الحماية والرعاية.

وتستقبل فرق التدخل السريع البلاغات عبر واتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة بدقة لضمان سرعة التحرك، كما يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن 16439، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء المصري على الرقم 16528، دعمًا لسرعة الاستجابة وإنقاذ الحالات.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تجسيدًا لقيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، وحرصًا على وصول الدعم والرعاية لكل من يحتاجها، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويضمن حياة أكثر كرامة وإنسانية للجميع.