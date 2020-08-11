فافيبرافير.. كل ما تريد معرفته عن الدواء الياباني لعلاج كورونا





يعد فافيبيرافير Favipiravir أحد العقارات التي تم طرحها لعلاج كورونا، وهو مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم معتمدًا لعلاج الإنفلونزا في اليابان، وهو يمنع بشكل انتقائي بوليميريز الحمض النووي الريبي، وهو أمر ضروري لتكاثر الفيروس.











وبدأت اليابان في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية من العقار.









وفي الولايات المتحدة، ستسجل تجربة المرحلة الثانية ما يقرب من 50 مريضًا مصابًا بـ COVID-19، وذلك بالتعاون مع مستشفى بريغهام والنساء ومستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس في الهند.







