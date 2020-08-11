فافيبرافير.. كل ما تريد معرفته عن الدواء الياباني لعلاج كورونا

يعد فافيبيرافير Favipiravir أحد العقارات التي تم طرحها لعلاج كورونا، وهو مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم معتمدًا لعلاج الإنفلونزا في اليابان، وهو يمنع بشكل انتقائي بوليميريز الحمض النووي الريبي، وهو أمر ضروري لتكاثر الفيروس.
وبدأت اليابان في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية من العقار.
وفي الولايات المتحدة، ستسجل تجربة المرحلة الثانية ما يقرب من 50 مريضًا مصابًا بـ COVID-19، وذلك بالتعاون مع مستشفى بريغهام والنساء ومستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس في الهند.
ومن المقرر أن يضرب عقار ياباني عمره ما يقرب من 30 عامًا الأسواق الهندية للاستخدام الطارئ القائم على الوصفات الطبية من قبل مرضى فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط.
ويتم إطلاق Favipiravir بواسطة Glenmark ومقرها مومباي بسعر Rs 103 / tablet، ومن المتوقع أن يكون متاحًا مع الكيميائيين بحلول نهاية هذا الشهر.
ومع ذلك، فإن الدواء يأتي مع آثار جانبية مثل العيوب الخلقية المحتملة وتلف الكبد.
وقالت غلين مارك Glenmark إن الدواء يمكن استخدامه في مرضى كوفيد -19 الذين يعانون من حالات مرضية مصاحبة مثل السكري وأمراض القلب، وأضافت أنه لا ينبغي إعطاؤه لمن يعانون من ضعف شديد في الكلى والكبد، أو الحوامل والمرضعات.
وأوضحت أنه يجب أيضًا استخدام الدواء بحذر في المرضى الذين لديهم تاريخ من الاضطرابات في التمثيل الغذائي لحمض البوليك أو يعانون من النقرس.
وتشبه آلية Favipiravir نفس آلية ريمديسفير، وهو عقار آخر يتم استكشافه كعلاج لـ Covid-19. وقال فيشواكارما: "الاختلاف الوحيد هو أن فافيبيرافير يعمل لمرضى كوفيد -19 الخفيف إلى المعتدل ، بينما يعمل ريمديسفير مع مرضى الحالات الشديدة".
وفقًا لبيان صادر عن Glenmark ، فإن favipiravir لا يعمل إلا خلال المراحل المبكرة من المرض، عندما يكون تكاثر الفيروس أعلى، لكن استجابة الجسم المناعية لم تصل إلى حد كبير.
في المرضى المصابين بأمراض خطيرة، البروتينات السامة - المعروفة باسم عاصفة السيتوكين - التي تنتج عن رد فعل مفرط من جهاز المناعة في الجسم تمنع نشاط فافيبيرافير- آر تي بي. الدواء غير فعال في وقف هذه العاصفة الخلوية من إتلاف الأعضاء.