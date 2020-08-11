يحدث في المنيا.. شاهد إقبال ذوي الاحتياجات وكبار السن على انتخابات الشيوخ

حرص كبار السن والمسنين والمعاقين بالمنيا على التواجد بلجان الانتخابات للإدلاء بأصوتهم رغم حالتهم الصحية، حيث توجهوا فى الساعات الأولى إلى مقر لجنتهم بمدرسة الثانوية بنات ببندر المنيا، وقام رجال الأمن بمساعدتهم حتى الوصول إلى لجانهم الانتخابية.
وأكد المشاركون أنه واجب وطني وفرحة مصرية لا بد أن يحرص الجميع على المشاركة لاختيار نائبه، وأوضحوا أننا اليوم فى عرس كبير على الجميع أن يشارك فيه، وكانت جميع اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.
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وتستقبل محافظة المنيا اليوم، الثلاثاء، ٣ ملايين و468 و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في 577 مركزًا انتخابيًا، موزعين على 757 لجنة فرعية لاختيار ٥ مرشحين من بين ٢٧ مرشحا فرديا وقائمة واحدة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتي تستمر حتى غد، الأربعاء.
وشملت جولة المحافظ تفقد مقر لجان مركز التدريب للبناء والتشييد بحي جنوب، ومدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة الاتحاد الثانوية، ونادي الشعب، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.
ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا أنها واجب وطني على كل مواطن، لافتا إلى أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف، والإدلاء بصوتهم بكامل ارادتهم الحرة واختيار من يمثلهم من المرشحين.
وأكد أن مراكز المحافظة التسع أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وتم تجهيز 577 مركزا انتخابيا، موزعين على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.