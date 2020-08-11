يحدث في المنيا.. شاهد إقبال ذوي الاحتياجات وكبار السن على انتخابات الشيوخ

حرص كبار السن والمسنين والمعاقين بالمنيا على التواجد بلجان الانتخابات للإدلاء بأصوتهم رغم حالتهم الصحية، حيث توجهوا فى الساعات الأولى إلى مقر لجنتهم بمدرسة الثانوية بنات ببندر المنيا، وقام رجال الأمن بمساعدتهم حتى الوصول إلى لجانهم الانتخابية.











وأكد المشاركون أنه واجب وطني وفرحة مصرية لا بد أن يحرص الجميع على المشاركة لاختيار نائبه ، وأوضحوا أننا اليوم فى عرس كبير على الجميع أن يشارك فيه، وكانت جميع اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.









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وتستقبل محافظة المنيا اليوم، الثلاثاء، ٣ ملايين و468 و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في 577 مركزًا انتخابيًا، موزعين على 757 لجنة فرعية لاختيار ٥ مرشحين من بين ٢٧ مرشحا فرديا وقائمة واحدة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتي تستمر حتى غد، الأربعاء.









وشملت جولة المحافظ تفقد مقر لجان مركز التدريب للبناء والتشييد بحي جنوب، ومدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة الاتحاد الثانوية، ونادي الشعب، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.









ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا أنها واجب وطني على كل مواطن، لافتا إلى أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف، والإدلاء بصوتهم بكامل ارادتهم الحرة واختيار من يمثلهم من المرشحين.









وأكد أن مراكز المحافظة التسع أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وتم تجهيز 577 مركزا انتخابيا، موزعين على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.





وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.





وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.